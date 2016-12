Citroen C3 Max Procar, nuova GT

La leggerezza di una supercar e lʼaerodinamica di una granturismo. Sono i due concetti su cui hanno lavorato le migliori firme sportive italiane per rendere la Citroen C3 una rombante auto da corsa . Nasce così la Citroen C3 Max , una variante corsaiola della compatta francese, che il team 2T Course & Reglage farà gareggiare nel Campionato Italiano Turismo Endurance.

Un progetto tutto italiano e di grande spessore tecnico, perché il lavoro che sta dietro la C3 Max è enorme. La Procar Motorsport di Pistoia, già partner italiano delle vetture sportive di Citroen, ha alleggerito la scocca, progettato il rollbar e assemblato le parti meccaniche ed elettroniche. Il risultato sta nei 940 chili di peso a vuoto della vettura e nel bilanciamento delle masse per lʼuso sportivo. L'esterno della vettura è stato realizzato quasi per intero in vetroresina e carbonio e, pur mantenendo il disegno originale della carrozzeria, mostra però un aspetto più aggressivo, anche per il baricentro abbassato tipico di una vettura GT.