Citroen C3, la novità è nel classico

Fin dal debutto, nellʼormai lontano 2002, Citroen C3 è stata molto amata dagli italiani. In 600 mila lʼhanno acquistata, nelle sue varie generazioni e varianti di carrozzeria. Ora la compatta di segmento B francese si rinnova, con una nuova gamma declinata in tre livelli di allestimento: Live Edition, Feel Edition, Exclusive, che si distinguono per il maggior contenuto tecnologico e il prezzo ancora più competitivo.