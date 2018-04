Citroen C3, lʼAdvanced Comfort è la garanzia

In queste immagini scopriamo il meraviglioso comfort interno della vettura, uno dei motivi del perché la vettura piaccia tanto agli italiani e difficile da riscontrare in altri modelli di segmento B. Compatta nei suoi 4 metri di lunghezza, con le pratiche 5 porte e il bagagliaio da 300 litri, la best-seller Citroen si rivela unʼauto accogliente e confortevole, riuscendo a dare una sensazione di benessere a bordo insolito per la categoria. Per questo piace molto anche alle donne, alle quali è stata riservata la versione speciale Elle. Plus opzionali della nuova C3, come il tetto panoramico e il programma Citroen Advanced Comfort, qualificano poi la vettura al vertice del segmento.