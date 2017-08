4 luglio 2017 09:00 Citroen C3, arriva la versione a Gpl Un modello alternativo ed ecologista

Un’isola da proteggere, lontana dal caos ma viva vivissima quando lʼestate la fa splendere in tutta la sua bellezza. È Ponza e qui il silenzio regna sovrano per 10 mesi lʼanno e buona norma sarebbe rispettarlo anche nei roventi due mesi di folla estiva. Qui, tra le sue stradine strette, Citroen ha portato la versione più ecologista della nuova C3, la PureTech Gpl, che abbatte la spesa per il carburante e le emissioni di CO2.

La nuova Citroen C3 a Gpl monta il motore 3 cilindri da 82 CV (il PureTech, lo stesso della versione a benzina), la cui testata è stata progettata ad hoc con sedi valvole rinforzate. Lʼimpianto per il gpl è montato direttamente in fabbrica, ha quindi lʼomologazione del costruttore e le stesse garanzie del modello a benzina. Il bocchettone per il rifornimento del gas è stato posto accanto a quello della benzina, ma non preoccupatevi: è impossibile sbagliare considerate le vistose e incompatibili differenze di pompa. Allʼavvio del motore, la nostra C3 PureTech GPL parte a benzina, poi un LED verde lampeggiante ci avvisa del passaggio al gas, anche se chi guida può sempre scegliere quale carburante consumare premendo un tasto sulla plancia.