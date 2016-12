Citroen C1, serie speciale Garmin Vivofit

Il comfort di un navigatore, di un grande touch pad da 7 pollici e di un volante con comandi audio e radio integrati. Tutto su una piccola di segmento A, la Citroen C1 , tra le più apprezzate city car del nostro mercato. È la nuova serie speciale Garmin Vivofit , che in più ha una sorta di personal trainer grazie allʼorologio fitness che cura il benessere del proprio corpo.

Ma di che si tratta nello specifico? Di una fitness band ‒ Garmin Vivofit, appunto ‒ pensata per chi ama prendersi cura di sé e coltiva il benessere psicofisico e lʼattività sportiva. Sorta di personal trainer da tenere al polso, la fitness band offerta di serie sulla Citroen C1, oltre a mostrare la data e lʼora, visualizza i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate grazie allʼaccelerometro integrato. Garmin Vivofit assegna anche un obiettivo di passi giornalieri e monitora la durata e la qualità del sonno ed è compatibile con la fascia cardio per avere dati sul battito cardiaco. Compatibile con Garmin Connect Mobile , analizza e condivide i dati dei propri allenamenti coi membri di una community online.

Citroen C1 Garmin Vivofit parte dallʼallestimento Feel e aggiunge dotazioni come il Touch Pad da 7”, il Bluetooth, i comandi al volante, i cerchi da 15 pollici, il Mirror Screen. Il sistema di navigazione integrato include le mappe Europa. Questa edizione speciale è disponibile con carrozzeria a 3 porte e a 5 porte, ma non per lʼAirscape con tettuccio apribile. Le motorizzazioni sono la 1.0 benzina VTi da 68 CV e la PureTech 82 CV. Ben 6 le possibili combinazioni bicolore della carrozzeria, col tetto nero a contrasto con tinte blu, rosso o grigio e tetto argento con corpo della carrozzeria nero, rosso o bianco. Il range di prezzi della C1 Garmin Vivifit va da 12.450 a 13.450 euro.