Citroen C1 Garmin Vivofit, la fitness band è inclusa

Chi ama lo sport sa quanto servano le fitness band , da tenere al polso o al braccio. Spiegano tutto a un atleta che vuole prendersi cura di sé e tenersi in forma, pur soltanto la domenica. E allora Citroen ha pensato a questo target speciale ed esigente per lanciare la versione Garmin Vivofit della city car C1 , disponibile sia a 3 che 5 porte.

Lʼomaggio di serie incluso in questa versione speciale di Citroen C1 è proprio la fitness band Garmin Vivofit. La fascia si tiene al polso e funge da personal trainer digitale per visualizzare dati come i passi percorsi, le distanze compiute e le calorie bruciate. La fitness band assegna anche un obiettivo di passi giornalieri e monitora la durata e la qualità del sonno. Grazie allʼapp Garmin Connect Mobile, lʼutente può analizzare e condividere i dati dei propri allenamenti coi membri di una community online.