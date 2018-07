18 luglio 2018 07:55 Citroen C1 2018: giovane, tecnologica e connessa La versione C1 Elle aggiunge charme alla francesina

Vivace, sbarazzina, di sicuro fascino. È la Citroen C1, la nuova versione 2018 della city car francese, molto versatile per il segmento A di appartenenza, poiché è proposta a 3 e 5 porte, chiusa ma anche con il tetto apribile Airscape, molto apprezzato in questa torrido squarcio dʼestate. Un taglio giovanile quello della C1, anche femminile con la deliziosa serie speciale C1 Elle.

Il progetto C1 nacque nel 2006 ed è condiviso tra i gruppi PSA e Toyota (con la Aygo, anchʼessa rinnovata). In 12 oggi la city car Citroen ha conquistato un milione di clienti, di cui 160 mila in Italia, e questa nuova serie ‒ tecnologica, con abitacolo connesso ‒ promette di fare altrettanto bene. Lʼupgrade 2018 è consistente nei contenuti che diventano standard: ci sono le luci diurne a LED, il touch pad interno da 7 pollici che integra gli smartphone Apple e Android, la telecamera posteriore di parcheggio e nuovi e più vivaci colori di carrozzeria. Grazie allʼapp “My Citroen” è possibile poi avere tutti i parametri dell’auto sotto il controllo del telefonino. Ottimo il bagagliaio per la categoria: da 196 a 780 litri di capacità.

Sotto il cofano resta il collaudato e affidabile motore 3 cilindri 1.0 benzina, potenziato però da 68 a 72 CV e rispettoso dello standard Euro 6.2. Il cambio è manuale, ma a richiesta è disponibile lʼevoluto cambio elettro-attuato ETG, dotato persino di palette al volante per ridurre lo stress nel traffico cittadino. È questʼultimo in effetti lʼhabitat naturale della francesina, dove fa valere la compattezza delle dimensioni (non tocca i 3,5 metri di lunghezza) e il favoloso raggio di sterzata pari a 4,80 metri.