7 ottobre 2016 10:00 Citroen a Parigi detta il nuovo stile La terza serie di C3 in arrivo da 12.250 euro

È uno dei modelli più attesi del Salone di Parigi 2016: la nuova Citroen C3. Premiere mondiale per la best-seller francese di segmento B, che subito dopo la rassegna parigina andrà a listino. In Italia fissati i prezzi a partire da 12.250 euro. Non è lʼunica novità per la casa del “double chevron”, perché a entusiasmare i visitatori è anche la concept CXperience.

Espressione della nouvelle vague Citroen, la terza generazione di C3 cambia totalmente look rispetto alla sua storia, ma sʼispira alle nuove proposte di stile della Casa francese. Lʼesempio più visibile riguarda gli Airbump, le protezioni sulla fiancata che derivano dalla C4 Cactus, ma inediti sono anche il frontale più alto e lʼoriginale soluzione cromatica del tetto a contrasto con la carrozzeria. Quanto ad interni, in 4 metri di lunghezza è contenuta lʼabitabilità per 5 persone e una serie impressionante di tecnologie di bordo, dalla telecamera ConnectedCAM al nuovo sistema di navigazione 3D.