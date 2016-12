Citroen: 50 milioni di veicoli venduti

09:30 - Citroen snoda la sua presenza a Ginevra tra passato e futuro. La gloriosa Casa francese raggiungerà proprio nei giorni della kermesse elvetica il traguardo storico dei 50 milioni di veicoli venduti dalla fondazione. Il futuro si chiama invece DS, il nuovo brand, presente a Ginevra con la rinnovata DS5. Delle 50 milioni di Citroen vendute, 2,9 milioni sono Berlingo, la multispazio di maggior successo del mercato, e che ora si presenta con un modello totalmente rinnovato e una versione concept d grande fascino, la Berlingo Mountain Vibe.

La storia di Citroen è da sempre improntata alla guidabilità, al comfort, allʼagiatezza del viaggio, e non sorprende come al Palaexpo la novità principe sia Berlingo, la nuova serie del versatile e polivalente veicolo. Lungo 4,38 metri, offre una capacità di carico del bagagliaio invidiabile: da un minimo di 675 litri a un massimo di 3.000 litri! Per Citroen il nuovo Berlingo è adesso ancora più facile da vivere, grazie alle nuove sospensioni (e sedute) del sistema Modutop e ai tre posti anteriori della Cabina Extenso previsti per la versione commerciale. Ma Berlingo è anche più moderno col suo Touch Pad da 7 pollici e a dispositivi quali lʼActive City Brake, la telecamera di retromarcia e i sensori di parcheggio anteriori. La gamma motori comprende i tre turbodiesel BlueHDi Euro 6 da 75, 100 e 120 CV, mentre a benzina cʼè solo la versione VTi da 95 CV. La sorpresa è la versione Full Electric, in grado di percorrere in modalità elettrica fino a 170 chilometri.