Chuck Norris testimonial di Fiat Professional

Una collaborazione che segue il filone dei Chuck Norris Facts, gli ormai famosissimi motti ironici legati allʼeroe invincibile. Partiti per scherzo anni fa, sul web si è creata una community di fan che attribuisce al personaggio qualità soprannaturali, ma nullʼaltro che conseguente derivazione delle sue gesta sul set. “Quando Chuck Norris lascia la macchina in sosta vietata sul marciapiede, il carro attrezzi porta via il marciapiede”, recita uno degli ultimi Facts tra le migliaia che si possono trovare in rete. Oppure “Chuck Norris si è lanciato da un aereo a 5.000 metri dʼaltezza con un paracadute. Purtroppo il paracadute era difettoso e non si è aperto. Il giorno dopo, Chuck Norris è tornato al negozio con lo scontrino in mano a farselo cambiare”.