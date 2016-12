Chrysler rilancia la berlina 300C

10:00 - La linea è sempre muscolosa, robusta più che elegante, e i motori sono possenti V6 e V8 benzina. È la classica berlinona americana, che da circa 60 anni rappresenta lʼammiraglia in casa Chrysler. È la 300C, oggi completamente rinnovata, ma non nellʼimmagine ‒ che resta in sintonia col passato ‒ bensì nei contenuti hi-tech e di sicurezza. Sono unʼottantina i dispositivi di sicurezza innovativi che la nuova Chrysler 300C 2015 può vantare sul modello di cui prende il posto.

La forma tre volumi della carrozzeria è un must imprescindibile per unʼammiraglia a stelle e strisce. Le dimensioni restano generose e il look dʼinsieme poderoso, con profonde scolpiture che emergono sulla carrozzeria e un frontale di grande personalità, ora caratterizzato dai fari a LED. Chrysler dota lʼauto anche di ruote da 20 pollici. Il modello 2015 è ricco di contenuti di pregio allʼinterno, che parlano anche italiano: i rivestimenti in pelle sono firmati Poltrona Frau, perché non va dimenticato che la Casa americana è ora completamente integrata nel gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobile. A bordo cʼè una nuova strumentazione digitale, con il sistema UConnect e monitor da 7 pollici standard.

La gamma motori propone al top la versione Hemi, cioè con motore V8 di 5,7 litri da 360 CV e disattivazione dei cilindri allʼoccorrenza. La trasmissione è la nuova automatica a 8 rapporti. Quando vuole la berlina sa anche essere estremamente dinamica e il tasto Sport sulla plancia permette di rafforzare le specifiche dello sterzo, dellʼacceleratore e della trasmissione. Disponibile anche la trazione integrale. Tra le dotazioni di sicurezza, da citare sono lʼavviso del rischio incidente, lʼAdaptive Cruise Control-Plus, lʼavviso di superamento della corsia di marcia e il sistema di chiamata dʼemergenza. Per unʼauto di tale stazza, i prezzi sono tutto sommato contenuti: si parte da 32 mila dollari. Vedremo il suo destino anche in Italia, dove il precedente modello ha avuto un appendice come Lancia Thema.