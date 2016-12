Chrysler Pacifica, tutto è immenso

Per confermare un primato cui Chrysler evidentemente tiene, Pacifica si presenta con un abitacolo spaziosissimo per 8 passeggeri , rimodellato per permettere di ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni allʼinterno, e con 115 innovazioni tecniche rispetto ai precedenti monovolume del brand. Concepito per i viaggi più lunghi e impegnativi, Pacifica guarda al comfort supremo e alla sicurezza di oltre 100 dispositivi di sicurezza standard , come il sistema di telecamere che monitora il veicolo a 360 gradi, lʼassistente di parcheggio automatico, lʼAdaptive Cruise Control con frenata dʼemergenza e avviso di collisione. Il comfort invece sarebbe capace di soddisfare i crocieristi, con il nuovo sistema di intrattenimento per i sedili posteriori (Uconnect Theater) e il grande monitor anteriore touchscreen da 8,4 pollici.

FCA propone su Pacifica sia la versione benzina (un classico in Usa), con un motore V6 di 3,6 litri da 287 CV, che la più moderna variante ibrida elettrica. Questʼultima è una versione con ricarica plug-in, che sfrutta due motori elettrici e li abbina al V6 termico. Le batterie agli ioni di litio sono posizionate sotto la seconda fila di sedili e si ricaricano in circa due ore, assicurando unʼautonomia di marcia a emissioni zero per quasi 50 km. Prodotto in Ontario, Canada, Chrysler Pacifica debutterà a breve in Nord America, mentre in Europa arriverà il prossimo anno.