2 febbraio 2016 Chrysler Pacifica, comfort da business class Nuovo grande monovolume in arrivo

In America li chiamano minivan, ma di mini il nuovo Chrysler Pacifica non ha proprio nulla. Cinque metri e passa di lunghezza, 8 posti a sedere, comfort da business class e pure "motoroni” a 6 cilindri tipicamente americani. Il nuovo monovolume della rinata Chrysler by FCA ha stupito persino il presidente Barack Obama, che ha definito Pacifica "unʼauto bellissima", e non nasconde di farci un pensierino quando, scaduto il mandato a fine 2016, potrà permettersi qualche comodo viaggio in più.

Il grande MPV ha obiettivi ambiziosi: deve rinnovare la leadership di Chrysler nel segmento dei monovolume familiari. Dal costruttore che ha dato al mondo il Voyager è quasi un obbligo morale, e Pacifica non si fa pregare per offrire il massimo del comfort ai suoi passeggeri. Oltre alla spaziosità, è stato progettato per ridurre al minimo i livelli di rumorosità allʼinterno e rendere ameni e confortevoli i viaggi più lunghi e impegnativi. Per i passeggeri delle due file posteriori è a disposizione il raffinato sistema di infotainment UConnect Theater, mentre il guidatore può contare sul grande touchscreen anteriore da 8,4 pollici. Il veicolo è attento anche alla sicurezza con i suoi 100 e passa dispositivi, tra cui il sistema di telecamere che monitora il veicolo a 360 gradi, lʼassistente di parcheggio automatico, lʼAdaptive Cruise Control con frenata dʼemergenza e avviso di collisione.

Chrysler Pacifica debutta in Usa nei prossimi mesi, forte di una possente motorizzazione V6 benzina di 3,6 litri di cilindrata e 287 CV. Ma ci sarà in gamma anche una versione ibrida elettrica con ricarica plug-in, che sfrutta due motori elettrici e li abbina al V6 termico. Le batterie agli ioni di litio sono collocate sotto la seconda fila di sedili e si ricaricano in circa due ore, assicurando una cinquantina di km in modalità all electric a emissioni zero. In Europa Chrysler Pacifica arriverà nel corso dellʼanno, di certo con i motori diesel del gruppo Fiat.