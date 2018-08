Chiude a Belfast il tour della Ferrari Portofino

La convertibile più bella del mondo ‒ la Ferrari Portofino ‒ ha chiuso a Belfast, in Irlanda del Nord, il suo lungo tour europeo. Tre itinerari distinti, 60 tappe, 16 Paesi e migliaia di chilometri per la nuova coupé/cabrio di Maranello (da qui il nome convertibile), il cui primo anno di produzione ha già fatto registrare il “sold out” delle prenotazioni.

Più di 20 esemplari della Portofino hanno girato in lungo e largo il Vecchio Continente. Il primo itinerario si è concluso a Varsavia lo scorso 24 giugno e il secondo a Stoccolma il 14 luglio. A Belfast invece la chiusura del Roadshow, che ha permesso di attraversare i paesaggi più diversi, dalle colline toscane ai versanti alpini, dalla Costa Azzurra a quella iberica, dalle foreste tedesche alla baia di Stoccolma. Gli appassionati lʼhanno potuta osservare da vicino nei suoi passaggi, ma i collezionisti più fedeli del Cavallino hanno anche avuto lʼoccasione di provarne lʼebbrezza della guida . La Portofino si lascia desiderare, anche per quel suo hard-top che si apre anche in movimento (fino ai 40 km/h).

Il motore dellʼultima nata in casa Ferrari è un 8 cilindri a V di cilindrata 3.855 cc, che sviluppa la notevole potenza di 600 CV! Unʼauto da godere appieno a cielo aperto e stupiscono le prestazioni in accelerazione ‒ da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, da 0 a 200 in 10,8 secondi ‒ ma che si fa ammirare anche col tettuccio rigido chiuso. Rispetto alla California pesa circa 80 chili in meno, e questo aiuta non solo le performance ma anche lʼefficienza, visto che con un pieno di benzina la Portofino fa fino a 740 chilometri. A listino la nuova convertibile del Cavallino costa a partire da 196.061 euro.