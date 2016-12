Castagna Tiberio, il nuovo taxi di Capri

Si chiama Tiberio e non poteva essere altrimenti per lʼisola di Capri. È un taxi, spazioso e versatile, realizzato dallʼatelier milanese Carrozzeria Castagna lavorando sul corpo della Fiat 500L Living. Bianco come devʼessere il taxi, con sette posti a sedere e spazio nel bagagliaio per quattro grandi valigie, Castagna Tiberio è radicale tanto nel design quanto nelle modifiche apportate alla carrozzeria.