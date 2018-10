Carrara ospita il 4x4 Fest e apre alle moto

I costruttori di fuoristrada e veicoli 4x4 saranno presenti alla tre giorni (da venerdì a domenica 14 ottobre). Jeep partecipa per il sesto anno consecutivo e ha approntato unʼarea test per consentire al pubblico di provare lʼintera gamma, in particolare i tre nuovi modelli Wrangler, Renegade e Cherokee . Suzuki presenzia con i nuovi Jimny e Vitara , e anche in questo caso è stata allestita unʼarea test per consentire ai fan di provare la vettura in collaborazione con gli istruttori della Federazione Italiana Fuoristrada (FIF). Sabato 13 ottobre, poi, si svolge il 7° Raduno Ufficiale Suzuki 4x4 .

Test aperti anche alle moto. Questʼanno i visitatori del 4x4 Fest potranno cimentarsi in sella alle nuove KTM e Husqvarna, e per chi ha lʼavventura dentro è imperdibile la partecipazione alla prima edizione di MotoCross Fest. Sarà possibile guidare su strada la gamma KTM Adventure di Ferrando Motors. Domenica ci saranno due opportunità per gli adulti: il corso “Introduzione alla guida in fuoristrada su due ruote”, mettendosi in sella alle enduro bicilindriche KTM 1090 e 1290; e il Tour Adventure aperto a tutti i possessori di enduro stradali, che si snoderà domenica sia su strada che in fuoristrada in direzione delle Alpi Apuane.