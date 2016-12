Carolina Kostner sceglie Suzuki Vitara

La Federazione italiana sport del ghiaccio sempre accanto, il gruppo sportivo Fiamme Azzurre che non ha mai smesso di coccolarla, e ora Suzuki Italia che si schiera al suo fianco per sponsorizzarla. Lei è Carolina Kostner , la più grande pattinatrice italiana di tutti i tempi, che torna finalmente alle gare dopo la squalifica più ingiusta mai inflitta a unʼatleta.

Lo farà da settembre, quando la Campionessa del Mondo 2012 e bronzo olimpico a Soci 2014 riprenderà la preparazione. "Devo essere realista e riconoscere che il corpo umano non è una macchina e ha bisogno di tempo ‒ ha detto Carolina ‒. Non basta il desiderio. Perciò ho deciso di rientrare a settembre, per lʼinizio della stagione prossima e potermi rimettere in gioco. I prossimi mesi saranno definiti da una preparazione piuttosto intensa". Il talento non le è mai mancato, ma la Kostner dimostra una determinazione che mira a traguardi ambiziosi, per ribadire la sua classe cristallina. Main Sponsor della pattinatrice è Suzuki Italia, già da anni partner della Federazione sport del ghiaccio.