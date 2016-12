Cadillac, le V-Series per sfidare le tedesche

Col suo motore V8 turbo benzina di 6,2 litri, la nuova Cadillac CTS-V sviluppa 650 CV di potenza e 855 Nm di coppia massima. Eroga prestazioni straordinarie: velocità massima di 320 km/h ed accelerazione da 0 a 100 in 3,7 secondi . Una vera super berlina sportiva, col comfort della trasmissione automatica a 8 rapporti con Launch Control per scatti e cambi marcia velocissimi. La trazione si avvale di un differenziale elettronico a slittamento limitato e di sterzo elettrico Servotronic II. Giunta alla terza generazione, la CTS-V si caratterizza per il cofano in fibra di carbonio e interni in microfibra scamosciata e, a richiesta, sedili Recaro e uno schermo da 12,3 pollici. In Europa lʼammiraglia americana costerà a partire da 102.500 euro .

Un gradino sotto per dimensioni ma anche per maneggevolezza, non però per esuberanza delle performance, si posizionano le due ATS-V berlina e ATS-V Coupé. Per loro Cadillac ha previsto un motore inedito, il V6 biturbo benzina, la cui cilindrata di 3,6 litri sviluppa la considerevole potenza di 470 CV e 600 Nm di coppia. Le prestazioni: 304 km/h la velocità di punta e accelerazione da 0 a 100 in 3,9 secondi. Anche per le due Cadillac ATS il cambio è automatico a 8 rapporti, i freni sono Brembo e le gomme Michelin Pilot Supersport. I prezzi della gamma Cadillac ATS-V partono da 73.200 Euro.