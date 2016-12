4 febbraio 2016 Business Booster Tour, Renault avvia la II edizione Nasce il nuovo marchio Renault Pro+

Renault si è confermata nel 2015 leader europeo nel settore dei veicoli commerciali, con una quota mercato del 15%. Sono 18 anni, ininterrottamente, che vanta questo primato. Come del resto in Italia, primo fra i costruttori stranieri con una quota del 9,1% nel 2015 e volumi di vendita cresciuti in un anno del 38%. A trainare questi risultati è stato anche il Business Booster Tour, un evento itinerante che ha permesso a Renault di far conoscere i suoi prodotti in tutta la penisola.

Business Booster Tour che nel 2016 ha già pronto il calendario della sua seconda edizione. Ancora più folta di appuntamenti e con il nuovo marchio dedicato Renault Pro+, attraverso il quale la Casa francese propone alla sua clientela professionale servizi e prodotti "à la carte", cioè capaci di soddisfare qualsiasi esigenza. Renault Pro+ offre sul mercato più di 450 modelli, dai furgoncini ai grandi furgoni, che in alcuni casi (il 14% delle vendite) vengono preparati dalle mani esperte di allestitori specializzati (41 partner). Non solo, ma la gamma di veicoli commerciali Renault è lʼunica con motorizzazioni biturbo e alcuni modelli elettrici: si va da Kangoo a Trafic e Master, da Twizy Cargo a Kangoo Z.E.

Presentando a Bologna lʼedizione 2016 di Business Booster Tour, il numero uno di Renault Italia Bernard Chretien ha ricordato come le tappe questʼanno saranno 150, contro le 112 della prima edizione 2015. Le carovane passano da 5 con 26 veicoli commerciali allestiti a 7 carovane con ben 41 veicoli allestiti, e in più ci saranno tre workshop per le aziende partner. Il successo sta anche nel proporre ai clienti soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza di lavoro, si val dal Care allʼOutdoor, dal Work al Market fino al Food.