Bugatti Vision Gran Turismo

Al Salone di Francoforte scopriremo anche unʼauto, anzi una supercar, virtuale. A proporla è Bugatti , che svela la Vision Gran Turismo , una vettura per videogame e simulazioni di guida sviluppata in collaborazione con la Polyphony Digital , lʼazienda che ha inventato il gioco "Gran Turismo" per PlayStation . Il design della Vision Gran Turismo rende omaggio alle Bugatti Type 57 Tank che vinsero la 24 Ore di Le Mans nel 1937 e 1939.

Non crediate, però, che la Bugatti per PlayStation sia soltanto virtuale, perché tutto della tecnica e della meccanica, ma anche dellʼestetica, prende spunto dalle Bugatti reali. Ogni particolare ha una funzione reale e per il suo sviluppo gli ingegneri della Casa francese hanno lavorato in stretta collaborazione con gli sviluppatori della Polyphony Digital, specificando con minuzia la dotazione tecnica e lʼaerodinamica della vettura. Il popolo dei giocatori, degli appassionati di corse dal salotto di casa, sarà contento. E lo sono anche in Bugatti, perché la Vision Gran Turismo permette che una selezionata clientela di 450 possessori della Veyron diventi una platea sterminata di milioni di giocatori. Il volante della Bugatti sarà così nelle mani di tanti e il brand che Ettore Bugatti fondò in Alsazia, emigrando dallʼItalia, sulla bocca di tutti.