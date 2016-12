Bugatti, the last Veyron

15:00 - Lʼedizione 2015 del Salone di Ginevra ospita lʼ“ultima” Veyron. Il capolavoro motoristico per eccellenza arriva allʼultimo atto: Bugatti espone infatti “La Finale”, ultima delle 450 Veyron prodotte in un decennio, ognuna uguale solo a sé stessa, 300 coupé e 150 con open-top. Tutte vendute naturalmente, gli ultimi esemplari a circa 2,3 milioni di euro, ma è solo uno dei tanti primati della Bugatti Veyron.

La sportiva francese (sì perché il fondatore Ettore Bugatti emigrò in Alsazia per produrre le sue auto) è un vero campionario di design, arte e tecnologia. La prima Veyron fu lanciata esattamente 10 anni fa e lʼultima versione “La Finale” chiude il cerchio ad una gamma che più esclusiva certo non poteva essere. La supercar (definizione certo riduttiva) monta un possente motore a 16 cilindri di 8 litri di cilindrata, che porta la Bugatti Veyron a sprigionare 1.200 CV e a farne la più potente auto in produzione al mondo. I suoi limiti sono quasi inverosimili: in un test di velocità ha raggiunto un picco di 431 km/h e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 2,6 secondi! Chissà a chi verrà assegnata La Finale, ma siamo certi che non ci mancherà, da Bugatti ci aspettiamo altre meravigliose sorprese.