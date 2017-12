29 dicembre 2017 08:40 Bugatti Chiron, 70 modelli venduti in un anno La sports car da 1.500 CV costa 2,3 milioni di euro

Per il magazine internazionale Evo è la sportiva dellʼanno, ma di premi e riconoscimenti la Bugatti Chiron può vantarne a iosa. Quel che più colpisce, invece, è lʼanno record dal punto di vista finanziario per lʼazienda fondata da Ettore Bugatti in Alsazia un secolo fa: 70 Chiron vendute nel 2017! Per una vettura da 1.500 cavalli che costa, prezzo base 2,3 milioni di euro, un risultato eccezionale.

Per il Presidente della Bugatti Wolfgang Dürheimer, “si tratta di un successo pazzesco lʼaver raggiunto per la prima volta un volume di vendite così alto in un anno di produzione piena della Chiron. Mi piacerebbe condividere questo risultato con tutti i nostri fornitori per la qualità e puntualità delle commesse”. Il problema per Bugatti è stato spesso quello dei tempi di consegna, ora ridotti, per un parco clienti della Chiron che supera oggi le 300 unità. La prima Chiron è stata avviata alla produzione nellʼautunno del 2016 e a marzo scorso ci sono state le prime consegne, con clienti famosi come Cristiano Ronaldo.