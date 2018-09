BMW Z4, lʼemozione di guida come obiettivo

Bella, come sempre, ancora più ardita nei tratti estetici che lʼhanno resa famosa. La nuova BMW Z4 è progettata per ottenere la massima agilità e regalare sensazioni di guida pazzesche. Merito della posizione di seduta centrale, del baricentro basso, del peso ridotto al minimo e distribuito in funzione della dinamicità. Rispetto al modello precedente, è cresciuta in lunghezza di 85 mm, arrivando ora a 4,324 metri, ma è anche più larga di 74 mm e più alta di 13 mm, ciò che ne ha ulteriormente affinato la sportività.