BMW X5 M e X6 M, i SuperSuv

08:30 - Il meglio dei Sav BMW, di quegli Sports Activity Vehicle che sanno esprimere lʼesuberanza ai massimi livelli. Sì perché sia la personalità che la dinamicità delle nuove BMW X5 M e X6 M sono alla massima potenza, ed è inevitabile se si pensa di mettere insieme le lettere X e M, che in casa BMW spiegano molte cose. Lʼesclusività e la robustezza dei maestosi X5 e X6 ‒ uno Suv classico, lʼaltro crossover coupé ‒ sposano le altissime prestazioni delle BMW M.

I nuovi BMW X5 M e X6 M sono un concentrato di queste qualità, e forti dei 575 CV del motore V8 biturbo benzina di 4,4 litri di cilindrata, promettono di superare ogni difficoltà si frapponga sulla loro strada! Un V8 “mostruoso”, capace di erogare una coppia massima di 750 Nm ad appena 2.200 giri al minuto, permettendo ai due colossi tedeschi di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi. Prestazioni degne di una supercar, se non fosse che la tipologia di veicolo di X5 e X6 è completamente differente, orientata alla funzionalità piuttosto che alla sportività, con lʼimmancabile trazione integrale a renderli inarrestabili su qualsiasi percorso. Ma questi sono veri e propri superSuv, e soltanto lʼelettronica limita la velocità massima a 250 km orari.

Il look è imponente in entrambi i modelli. Le ruote standard sono da 20 pollici, a richiesta ci sono quelle da 21”, e il look è sottolineato dalle grosse prese d’aria anteriori, le branchie laterali con il nome del modello e gli Air Breather laterali, mentre dietro spiccano i 4 terminali di scarico propri dei modelli BMW M e lo spoiler posteriore. Gli interni prevedono un ricco equipaggiamento in pelle per sedili e volante, questʼultimo con paddles in alluminio per il cambio. Un automatico Steptronic a 8 rapporti standard. Tra le dotazioni, lʼHead-Up Display (che BMW ha avuto il merito di lanciare prima di tutte le altre Case auto). Alla fine la scelta tra i due modelli è soltanto una questione di gusto personale, ma lʼequivalenza è certificata anche dai prezzi: la BMW X5 M costa 124.100 euro, la X6 M 128.500 euro.