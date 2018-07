BMW X4, la svolta sportiva e nei contenuti premium

Più che un Suv, il nuovo X4 è un originale crossover dal look sportivo e con un taglio del volume posteriore in stile coupé, che con la prima serie ha conquistato 200 mila clienti nel mondo. Quel che si nota subito nella seconda generazione di BMW X4 è il design completamente rinnovato. Il veicolo è più grande in tutti i fondamentali: ha 8 centimetri di lunghezza in più, di cui 5,4 cm di passo, e 4 cm di maggior larghezza. Il design dʼinsieme è stato reso ancora più slanciato e ciò dà una maggior impressione di dinamicità, anche per la miglior resa aerodinamica, visto che il Cx scende a 0,30. In realtà non tutto cresce, poiché il peso è stato alleggerito di una cinquantina di chili e ciò ha permesso di migliorare le prestazioni del crossover.