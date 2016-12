BMW X1, operazione crossover

Il look della nuova BMW X1 acquista un aspetto più muscolare , con fiancate possenti e unʼaltezza che cresce di 53 millimetri. Cresce anche la lunghezza e ne beneficia il vano bagagli, i cui 505 litri di capacità superano di ben 85 litri quella del precedente modello. Dentro poi, lʼupgrade è rilevante: innanzitutto la seduta di guida è più alta di 36 mm, e così visuale e senso di sicurezza del guidatore sono maggiori; in secondo luogo aumentano gli spazi di chi siede dietro , tanto che il divanetto posteriore scorre elettricamente di ben 13 centimetri. L'equipaggiamento di serie è notevole e comprende, fra lʼaltro, il sistema di gestione iDrive con schermo da 6,5 pollici . Tra i dispositivi di assistenza alla guida, cʼè lʼActive Cruise Control con la funzione Stop&Go.

La seconda generazione di BMW X1 è offerta a listino in 4 motorizzazioni. Spicca la presenza di due motori a tre cilindri, il 1.5 benzina da 136 CV e a trazione anteriore. Più avanti però arriverà un potente 2.0 benzina. A gasolio si parte anche qui con un 3 cilindri di 1,5 litri da 116 CV e si sale poi ai 4 cilindri 2.0 da 150 e 190 CV, con lʼopzione 4x4 per la più potente. In seguito arriverà la potente motorizzazione diesel da 231 CV. Tanti gli allestimenti: Advantage, Sport Line, xLine e M Sport, per un range di prezzi che va da 30.550 a 50.500 Euro.