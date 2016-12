BMW X1, in arrivo la II generazione

Cʼè da avere pazienza, la seconda generazione di BMW X1 arriverà su strada soltanto a ottobre , ma lʼattesa sarà ben ricompensata. Lʼevoluzione rispetto allʼattuale modello è radicale, lʼassetto guadagna quei centimetri che lo rendono un vero crossover e ne beneficia la marcia. A disposizione ci sono sempre sia le versioni a trazione anteriore che 4x4, in questʼultimo caso col nuovo sistema xDrive a regolazione elettro-idraulica , che assicura in ogni condizione di marcia la miglior ripartizione della coppia motrice tra i due assi.

Dal punto di vista estetico, la nuova BMW X1 è stata profondamente rielaborata: ha un aspetto più muscolare, fiancate possenti, anche perché lʼaltezza cresce di 53 millimetri. In sostanza, BMW opera una trasformazione, se prima la X1 aveva lʼassetto di una berlina/wagon, perché serviva a conquistare clienti che provenivano da queste vetture (e le 750 mila unità vendute spiegano la bontà della strategia), la nuova X1 ha un animo più offroad e le doti da Suv non si discostano da quelle della X3. Ad ogni modo i cambiamenti più significativi si celano nellʼabitacolo, con la seduta di guida che è stata rialzata di 36 millimetri e la visibilità promette di essere migliore. Gli spazi per chi siede dietro sono ancora aumentati, la seduta è più alta di 64 mm e poi il divanetto posteriore scorre elettricamente di ben 13 centimetri, così da servire alle varie esigenze.