BMW Serie 7 passa allʼibrido elettrico plug-in

Le nuove ammiraglie BMW saranno sempre più ecologiche. La Casa bavarese ha presentato le nuove Serie 7 con tecnologia eDrive , vale a dire con trazione ibrida e ricarica plug-in . Lʼevoluta batteria agli ioni di litio si ricarica con le normali prese di corrente in meno di 4 ore, ma se sʼinstalla la colonnina BMW i Wallbox servono meno di 3 ore.

Tre le varianti della Serie 7 eDrive: la BMW 740e iPerformance è lʼunica ad arrivare sul mercato italiano, ma ci sono anche la 740Le iPerformance a passo lungo e la 740Le xDrive i Performance a trazione integrale. Il sistema ibrido combina un motore termico a benzina ‒ un 4 cilindri biturbo ‒ e un propulsore elettrico, che insieme sviluppano 326 CV di potenza e 500 Nm di coppia. Il cambio è lʼautomatico Tiptronic a 8 rapporti. Lʼammiraglia BMW, alla sesta generazione, può viaggiare in modalità solo elettrica per tratte a corto e medio raggio e fino a una velocità di 140 km/h. Per passare a dinamiche di marcia superiori, il guidatore preme il pulsante eDrive e seleziona la modalità che interagisce col motore termico.