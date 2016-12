BMW Serie 7, il viaggio è benessere

Il cliente (naturalmente di riguardo) dellʼammiraglia bavarese ha la possibilità di personalizzare in mille modi la sua Serie 7, ma BMW già gli offre pacchetti speciali per esaltare un aspetto della vettura, come lʼM Sport per una più chiara identità sportiva. I motori sono tutti 6 cilindri in linea o 8 cilindri con doppio turbocompressore (TwinPower Turbo), quindi potentissimi e al tempo stesso efficienti. Il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti è stato perfezionato e tra le modalità di guida cʼè anche una inedita funzione Adaptive che in automatico adatta la dinamica di marcia allo stile di guida personale e alle condizioni del manto stradale. Nella nuova Serie 7 debutta “Executive Drive Pro”, il sistema supplementare di regolazione dell'assetto, che in curva riduce il rollio grazie a barre stabilizzatrici ad azionamento elettromeccanico.