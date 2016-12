BMW Serie 6, lifting in arrivo

La prima qualità di unʼammiraglia che rechi le insegne BMW è la dinamicità, e questa nuova Serie 6 non si esime dalla dote. È bene sapere che la vettura non esprime meno di 300 CV di potenza (esattamente 313), perché la Serie 6 è una sportiva verace, anche nella carrozzeria 4 porte, e i motori in gamma sono esclusivamente a 6 e 8 cilindri. Il massimo è la BMW M6, il cui motore V8 di 4 litri di cilindrata sviluppa la bellezza di 560 CV. Ma lʼaggiornamento della Serie 6 è anche tecnico: ci sono le sospensioni attive, il sistema di infotainment che integra i servizi Connected Drive e lʼHead-up display, che trasforma il parabrezza in uno schermo ricco di informazioni. La dinamica di marcia si avvale di raffinatezze tecniche come lo sterzo attivo e le sospensioni attive. Le nuove BMW Serie 6 ‒ in tutte e tre le varianti di carrozzeria ‒ sono proposte in Italia a prezzi di partenza di 84 mila euro, ma per le formidabili M6 si viaggia intorno ai 135 mila euro.