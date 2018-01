17 gennaio 2018 08:40 BMW Serie 6 GT, la berlina cambia pelle Tanta sportività nella giovane ammiraglia

Unʼauto dal fascino irresistibile, che unisce lʼeleganza di una berlina di alta classe, lunga più di cinque metri e con passo di oltre tre, con il design dinamico di una coupé a 4 porte. È la BMW Serie 6 Gran Turismo, che per il suo stile atletico e lʼeleganza sportiva si pone come unʼammiraglia diversa dalle solite. Nella gamma della Casa di Monaco prende il posto della Serie 5 GT, rispetto alla quale è più grande in tutti i fondamentali.

La nuova berlina/coupé BMW si presenta con unʼimmagine moderna ‒ 4 porte e un grande portellone posteriore ‒ e al tempo stesso una generosa spaziosità degli interni. Lʼaltezza è stata abbassata di un paio di centimetri rispetto alla Serie 5 GT (ancora di più nella zona posteriore) e ciò slancia ulteriormente la silhouette dinamica della vettura, lunga ben 5,09 metri. Il Cx aerodinamico è favoloso, 0,25 vale prestazioni di assoluta eccellenza per unʼauto di questa mole. Merito anche della miglior deportanza data dallo spoiler posteriore, che fuoriesce in automatico quando si superano i 120 km/h e rientra quando la velocità torna sotto gli 80 km/h. Eccezionale la capacità del bagagliaio: 610 litri in configurazione normale, 1.800 abbattendo la seconda fila di sedili.

La BMW Serie 6 GT promette un impeccabile comfort di guida, visto il ricco pacchetto di tecnologie di bordo e il grande display da oltre 10,25 pollici a centro plancia. Lʼabitacolo è ovviamente sempre connesso e il guidatore può anche ricorrere a comandi gestuali per attivare funzioni della radio e del navigatore, riducendo così le occasioni di distrazione. Lʼabitacolo assicura un comfort perfetto con gli spot luci nei posti giusti e il diffusore di fragranze che regala emozioni sensoriali ai passeggeri a bordo.

La nuova berlina/coupé BMW è proposta in tre motorizzazioni, due delle quali con un semplice motore 4 cilindri due litri: la 630i Gran Turismo benzina da 258 CV e la 630d da 265 CV, entrambe con cambio Steptronic a 8 rapporti. La 630d Gran Turismo è proposta anche con trazione integrale xDrive. Al top cʼè poi la BMW 640i Gran Turismo con motore 6 cilindri in linea a benzina da 340 CV e cambio Steptronic. Prezzi a partire da 68 mila euro, ma la 640i xDrive in allestimento M Sport ne costa 83.500.