BMW Serie 6 Coupé e Cabrio, bellissime!

Sportive, quanto basta per non alterarne lʼimmagine di armonia ed eleganza che salta evidente agli occhi. Bellissime, nel mondo dellʼautomobile sono un vero e proprio oggetto del desiderio. Sono le BMW Serie 6 Coupé e Cabrio, il cui design mozzafiato è la sintesi suprema di raffinatezza stilistica e dinamicità. Subito i prezzi: la carrozzeria coupé parte da 84.000 euro, la Serie 6 Cabrio da 93.350 euro. La trazione integrale xDrive prevede un esborso di circa 3.500 euro in più. Le versioni M6 arrivano, rispettivamente, a 133.400 e 141.400 euro.