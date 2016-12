13 ottobre 2015 BMW Serie 3, i suoi primi 40 anni Un modello venduto in 14 milioni di unità

I quarantenni, si sa, hanno con la Leopolda un legame particolare. La politica, però, stavolta non cʼentra niente, perché la vecchia stazione fiorentina ha accolto BMW per festeggiare i 40 anni del suo modello più popolare: la Serie 3. La berlina bavarese nacque nel 1975 e vari modelli storici sono presenti alla Leopolda, come la Serie 3 Jagermeister racing, storica vettura da corsa.

Oggi la BMW Serie 3 è prossima al debutto con una nuova generazione e la Casa di Monaco la celebra con unʼedizione speciale "40 Years Edition" di grande pregio. Partner della vettura è Piquadro, che la equipaggia con un kit da viaggio comprensivo di trolley e zaino. Un tributo meritato a una vettura venduta in 14 milioni di esemplari, il 25% dei quali in carrozzeria Touring. Sì perché la Serie 3 non esprime solo la sportività delle berline, ma anche la versatilità del costruttore bavarese, che propone la gamma anche nelle carrozzerie Coupé e Cabrio. Per non parlare della trazione, possibile sia posteriore che integrale, e della sportività estrema delle versioni M3.