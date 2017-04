BMW Serie 3 GT, rilancio di stile

Già la prima serie della granturismo basata sulla BMW Serie 3 ha conquistato in tre anni 130 mila automobilisti nel mondo. La Casa bavarese allora ci riprova, con un modello ancora più dinamico nel look, con interni migliorati dal punto di vista delle finiture e ben 18 varianti combinando motore, cambio e sistemi di trazione. Tutti i motori della nuova Serie 3 GT sono biturbo e molti accompagnano la trazione 4x4 BMW xDrive . La lunghezza di 4.824 millimetri ne fa poi una vera ammiraglia, perché supera di buoni 20 cm la Serie 3 berlina, e ciò permette sia di avere un abitacolo più spazioso che un bagagliaio enorme, che va da un minimo di 520 a un massimo di 1.600 litri .

Quanto alla gamma motori, cʼè poi il debutto dei 4 cilindri biturbo benzina super efficienti della BMW 320i da 184 CV e della 330i da 252 CV. Il 6 cilindri, immancabile in casa BMW, è il 326 CV della 340i ed è realizzato interamente in alluminio. A gasolio entra il 4 cilindri da 224 CV della 325d, offerto di serie in combinazione col cambio Steptronic, ma ci sono altri 5 motori diesel con potenze da 150 a 313 CV. Tre gli allestimenti: Sport Line, Luxury Line e M Sport, e due nuove vernici esterne per la carrozzeria. I prezzi della nuova Serie 3 GT partono da 40.550 euro.