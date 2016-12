1 giugno 2015 BMW Serie 2 Gran Tourer, nuove prospettive Monovolume 7 posti e motori 3 cilindri

Una BMW che guarda allʼaspetto familiare prima che a quello sportivo, unʼauto generosa e meno "egoista", nel senso che non ha in mente soltanto il guidatore e il suo piacere di guida. È la BMW Serie 2 Gran Tourer, un modello completamente inedito nella gamma del costruttore bavarese, un monovolume che può accogliere fino a 7 passeggeri e con un bagagliaio molto capiente che va da 545 a 1.905 litri. Insomma, una BMW versatile e funzionale, che per una volta mette in secondo piano sportività e performance.

Evoluzione della Serie 2 Active Tourer, più compatta e a 5 posti, questa Gran Tourer è più lunga di 21 cm e arriva a 4,556 metri. Lʼattenzione alle famiglie si vede anche nei nuovi motori 3 cilindri benzina e diesel, altra sorpresa in casa BMW, super efficienti nei consumi ed emissioni. Merito anche del Cx di 0,28 al vertice della categoria. Il comfort interno è il primo aspetto che si fa notare della BMW Serie 2 Gran Tourer: sulla seconda fila è possibile montare fino a tre seggiolini per bambini, giusto per dire lʼampiezza delle sedute, ma ci sono anche tanti vani porta-oggetti, i tavolini ripiegabili integrati nello schienale dei sedili anteriori, il climatizzatore a tre zone.

Chi guida non rinuncia del tutto alla verve di una BMW, sia perché esistono versioni sportive e con la trazione integrale, sia perché il monovolume tedesco adotta lʼinnovativo sterzo elettromeccanico “Single Pinion”, che assicura un'elevata precisione e un miglior feedback diretto. Nel video che vi proponiamo, la Serie 2 Gran Tourer viaggia sulle strade della Croazia. La vettura è proposta in Italia in 5 motorizzazioni, due benzina e tre diesel, con potenze che vanno da 116 a 192 CV. La novità è il debutto di un piccolo 3 cilindri 1.5 da 136 CV tra i benzina, ma non mancheranno motorizzazioni brillanti, come la 220d xDrive a trazione integrale da 190 CV e cambio Steptronic a 8 rapporti.