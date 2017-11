BMW Serie 1, lʼupgrade ha sostanza sportiva

Se il modello dʼingresso alla gamma è il biglietto da visita di un costruttore auto, allora per BMW quel modo di presentarsi sa di sportività a tutto tondo. Sì perché la Serie 1, il nuovo modello lanciato questo mese sul mercato italiano, sa parlare molto bene il linguaggio della sportività, tanto che BMW ha scelto la versione M140i da 340 CV per veicolare, dal punto di vista pubblicitario, tutta la gamma della vettura.

Lʼultima generazione dellʼentry level tedesca fu lanciata nel 2011 e da allora è stata venduta in un milione di esemplari. La 5 porte ha più estimatori della 3 porte, ma entrambe le carrozzerie sono giovani per carattere e target di riferimento, e hanno permesso a BMW di estendere la platea di clienti in tutto il mondo. Certo il Vecchio Continente è ancora il territorio di caccia della Serie 1, da solo vale il 70% delle vendite totali, ma la vettura sta crescendo anche in Cina. Nel nostro Paese le nuove BMW Serie 1 si presentano con vari ritocchi estetici e con nuove edizioni speciali Sport Line Shadow e M Sport Shadow, oltre alla prestazionale versione M140i con motore a 6 cilindri. Lo stesso della M240i Coupé.