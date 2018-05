BMW nuove Serie 2 Active Tourer e Gran Tourer

Il look delle nuove BMW Serie 2 Active e Gran Tourer si concentra su pochi punti per affinare lʼimmagine sportiva dei due monovolume. Cambia nella zona frontale, con una griglia più aggressiva e nuovi e più efficienti gruppi ottici a LED. Debuttano due nuovi colori di carrozzeria (un beige e un arancio) e ben 6 nuovi tipi di cerchi in lega da 17 a 19 pollici. Lievi modifiche anche sulla coda, dove tutte le motorizzazioni 4 cilindri avranno il doppio terminale di scarico. Il nuovo pacchetto M Sport rende ancora più intrigante la gamma. Allʼinterno spicca il nuovo selettore del cambio Steptronic a doppia frizione e 7 rapporti, alternativo allʼautomatico puro a 8 rapporti.