18 maggio 2017 08:55 BMW M550i xDrive e 530e IPerformance Due Serie 5 dal carattere molto diverso

La Serie 5 è padrona indiscussa delle sorti BMW. È il modello più importante del costruttore premium tedesco, perché risponde a due obiettivi: fa grandi volumi (secondi solo alla Serie 3) e incarna il blasone sportivo del brand. In questi giorni in Italia arriva la nuova generazione della Serie 5 Touring, la prestigiosa carrozzeria wagon, ma in prospettiva ci sono anche meraviglie sportive e ultra-ecologiche, come la M550i xDrive e la 530e IPerformance.

Due modelli che non potrebbero essere più distanti tra loro, accomunati però dallʼelegante matita che ha voluto per la settima generazione di BMW Serie 5 sia lʼimmagine sportiva che quella di auto di rappresentanza, eccellente per la clientela business. Una versatilità apprezzabile e apprezzata, che induce ognuno dei due modelli a esibire il meglio di sé senza stravolgimenti. La M550i xDrive è una sportiva 4 porte adrenalinica e “cattivissima”, che monta il motore V8 biturbo benzina da 4,4 litri di cilindrata da 462 CV a 5.500 giri/minuto, con assetto sportivo M, cambio automatico Steptronic e trazione integrale. Un motore Euro 6 che è in grado di accelerare da 0 a 100 km orari in 4 secondi!