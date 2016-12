BMW M2 Coupé, tutta potenza!

Il look della BMW M2 Coupé spiega già molto della vettura. Il frontale basso sembra voler mordere lʼasfalto, mentre le grosse prese d'aria tirano fuori i fumi dal motore. Le fiancate sono muscolose e poggiano su cerchi in alluminio da 19 pollici nel tipico design BMW M a raggi sdoppiati, mentre la coda chiude con i doppi terminali di scarico. Di carattere anche gli interni, con l'utilizzo dell'Alcantara per i pannelli interni delle porte e la consolle centrale, mentre la fibra di carbonio a vista crea un ambiente sportivo e al tempo stesso pregiato. Di marca sportiva i sedili, il volante e la leva del cambio, in sintonia con la forza del motore, un 6 cilindri in linea 3.0 biturbo benzina sviluppato ex novo da BMW. Scarica la potenza di 370 CV e una coppia massima che arriva fino a 500 Nm. Se si opta per il cambio a doppia frizione M a 7 rapporti e il Launch Control, la nuova BMW M2 Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, e solo lʼelettronica ne limita la velocità a 250 km orari.