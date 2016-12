BMW M135i, potenza choc di 326 CV!

Lʼarrivo della nuova BMW Serie 1 si completa con la versione più sportiva della gamma: la M135i . Già forte degli ampi rinnovamenti nel design, improntati a una maggiore sportività, lʼentry level BMW si fa forte ‒ in questa versione M ‒ della potenza smisurata del 6 cilindri in linea, un motore biturbo benzina che è stato ulteriormente potenziato e arriva adesso a 326 CV . Una potenza che nessuna concorrente del segmento C premium può eguagliare.

Ma il propulsore non è lʼunico testimone tecnico della sportività della nuova BMW M135i. Cʼè anche la trazione, posteriore o integrale xDrive, e di matrice sportiva è pure il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Quanto al look, la Serie 1 è già di per sé unʼauto muscolare, lunga 4 metri e mezzo e con fiancate spesse e una robustezza che traspare da ogni angolo della carrozzeria due volumi. La M135i aggiunge lʼinedito design della sezione frontale, dominata dal nuovo disegno del classico doppio rene BMW e dai nuovi proiettori anteriori a LED e riposizionati più in basso. Anche le luci posteriori sono state completamente ridisegnate e presentano adesso la tipica forma a L degli ultimi modelli BMW.