BMW, la Serie 3 guarda al futuro

Rivoluzione motori per la BMW Serie 3, il modello più venduto al mondo della Casa di Monaco di Baviera. Nella gamma della berlina e wagon tedesca arrivano il primo motore a tre cilindri della sua storia e la prima variante ibrida elettrica. Un bel modo per festeggiare i 40 anni della Serie 3, tanto che lʼattuale sesta generazione è stata sottoposta anche a un importante lifting estetico per rafforzarne lʼappeal.