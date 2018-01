BMW i3s, la sportività prende una piega elettrica

Il settore del car sharing è in questi giorni scosso da una notizia di sicuro interesse: la possibile fusione dei servizi Car2Go e Drive Now . Praticamente, Mercedes e BMW che si mettono insieme per offrire su scala globale i nuovi servizi di mobilità basati sul noleggio.

Per BMW unʼoccasione importante per dare slancio al suo modello di punta del servizio Drive Now: la i3, che in queste immagini vediamo nella nuova versione sportiva i3s. Carrozzeria compatta a 5 porte e trazione al 100% elettrica, la BMW i3s porta avanti la rivoluzione anche di stile della Casa di Monaco di Baviera, il cui motore sviluppa una potenza massima di 135 kilowatt, lʼequivalente di 184 CV. Inoltre, come tutte le auto elettriche, sfodera una grande coppia fin dallʼavviamento del motore: 270 Nm pronti subito per le accelerazioni di questa vettura che, allʼaspetto, parrebbe compassata e mansueta. Non come la dinamicissima silhouette della BMW i8, top della gamma elettrica del brand.