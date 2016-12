14 settembre 2016 09:15 BMW Edition Next e M50th per X5 e X6 Cento anni dalla nascita BMW, 50 della filiale italiana

Gli anniversari che BMW celebra nel 2016 sono due: 100 anni dalla nascita della “Fabbrica Motori bavarese” e 50 anni dalla fondazione della filiale BMW Italia. Nascono per questa ragione le Edition Next, versioni speciali per buona parte della gamma auto BMW, e le due speciali M50th Anniversary Edition per i grandi Suv X5 e X6.

BMW M50th Anniversary Edition 1 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 2 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 3 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 4 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 5 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 6 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 7 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 8 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 9 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 10 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 11 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 12 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 13 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 14 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 15 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 16 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 17 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 18 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 19 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 20 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 21 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition 22 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa BMW M50th Anniversary Edition leggi dopo slideshow ingrandisci

Partiamo da queste ultime, 150 esemplari davvero unici e pieni di fascino dei grandi Suv. Una dimostrazione? Il logo BMW che i fari a LED proiettano a terra all’apertura delle portiere anteriori. I due modelli BMW X5 M50d e X6 M50d Anniversary Edition esaltano la sportività tanto cara al marchio e lʼeleganza ed esclusività che sono loro proprie. Gli interni della X5 svelano rivestimenti in Pelle Merino a grana fine Smoke White con cuciture a contrasto Black, quelli della X6 un abbinamento di pelle e Alcantara. Per entrambe il padiglione è in Alcantara antracite, che valorizza l’ambiente conferendo un look ancora più sportivo. Distintivi dellʼabitacolo anche i dettagli in ceramica sulla leva del cambio e i regolatori del volume e della temperatura.