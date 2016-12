BMW e Napapijri, lʼauto sposa lʼabito

12:00 - Dal laboratorio creativo BMW nascono gli abiti perfetti per gli spostamenti con qualsiasi mezzo di trasporto, dallʼauto alla bicicletta. Abiti sempre in ordine, confortevoli e con la migliore portabilità. Ma andiamo con ordine: BMW Creative Lab è un’iniziativa di BMW Group Italia in cooperazione con lo studio di Monaco di BMW DesignworksUSA, firma creativa del design BMW con sede centrale in California. Grazie a BMW Creative Lab, i giovani designer italiani hanno potuto presentare un progetto originale per creare prodotti di qualsiasi tipologia industriale, legati solo trasversalmente al mondo dellʼauto.

Questʼanno la seconda edizione del concorso è stata realizzata in collaborazione con la celebre griffe Napapijri, il tema proposto “Apparel design for smart mobility”. Da qui la sfida dei giovani designer a trovare soluzioni per l’abbigliamento che potessero interfacciarsi con l’intermodalità dellʼodierna mobilità sostenibile. Che significa? Che oggi chi esce di casa per andare al lavoro non sempre usa un solo e unico mezzo, ma prende lʼauto privata per arrivare a un parcheggio e da lì spostarsi in metro o autobus, e poi fare un tratto a piedi, o prendere la bici del servizio di bike sharing cui è abbonato. Insomma è difficile avere abiti che siano adatti a tutti i mezzi. Da questa difficoltà è uscita vincitrice Serena Bonomi, studentessa dello IED di Milano, che ha presentato il progetto “Link Collection”. Andando oltre la mera dimensione estetica, la giovane designer ha realizzato una collezione di giacche che possa accompagnare in armonia il viaggiatore nel suo percorso. Il premio per Serena è uno stage di 12 mesi presso le due aziende coinvolte: 6 mesi in BMW DesignworksUSA e 6 mesi presso Napapijri.