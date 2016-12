BMW, con la 340i GranTurismo cʼè la X2

BMW porta a Parigi le certezze della Serie 3, la proiezione per il futuro dei suoi veicoli elettrici ‒ auto e scooter ‒ e la suggestione di un prossimo, inedito crossover sportivo: si chiama X2 e vedrà la luce nel 2018 . Dalle immagini sembra davvero molto intrigante. Se i primi 100 anni di BMW sono stati una “success history” da copertina, i prossimi 100 non sembrano da meno.

La nuova BMW 340i GranTurismo rappresenta la gamma della Serie 3 al suo massimo splendore. Le carrozzerie GT stanno avendo un notevole successo e la stessa Casa di Monaco ne ha saggiato il successo con la Serie 5 GT, perché mescolano la versatilità delle 5 portiere e la sportività delle motorizzazioni BMW. Elegante, dinamica, la 340i GranTurismo vanta l’abitabilità di una berlina di alta classe e al tempo stesso la capienza di un bagagliaio degna di una station wagon. Auto perfetta sia per l’utilizzo quotidiano che per grandi e confortevoli viaggi, la 340i GranTurismo promette di soddisfare ogni esigenza, grazie anche alle 8 motorizzazioni a disposizione: tre a benzina e cinque diesel, tutte turbo ed Euro 6. Per gli interni spicca la nuova interfaccia utente del sistema di navigazione Professional.