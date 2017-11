Black e Cyber, le Volkswagen T-Roc super speciali

Volkswagen T-Roc arriverà sul mercato italiano a gennaio , ma già fioccano gli ordini e le voglie di personalizzazione del nuovo Suv dʼaccesso di casa Volkswagen. E così, primʼancora di trovarlo in concessionaria, ecco per T-Roc due abiti speciali firmati da Garage Italia Customs , lʼatelier milanese di design automobilistico fondato da Lapo Elkann .

Le due edizioni speciali si chiamano Black e Cyber e saranno prodotte in 100 esemplari ‒ 50 Black e 50 Cyber ‒ ordinabili esclusivamente su Amazon . Le 50 Volkswagen T-Roc Black sono prenotabili da oggi, 24 novembre, sfruttando il battage pubblicitario del Black Friday. Invece le 50 unità di T-Roc Cyber saranno su Amazon da lunedì 27 novembre. Il link per chi fosse interessato è http://www.amazon.it/adlp/volkswagen_t-roc . Il segno distintivo dei due modelli griffati da Garage Italia Customs sta nel contrasto tra nero lucido e opaco , esaltato dall’elegante pattern geometrico a cubi 3D di tetto e interni.

Lo stesso contrasto vale anche per gli interni, con molti dettagli che seguono lʼidentico fil rouge lucido e opaco. I fianchetti dei sedili sono rivestiti con pelle nera allʼesterno e tessuto tecnico Cordura nella parte interna; per la seduta e lo schienale è stata utilizzata Alcantara microforata color antracite per la Cyber e nero per la Black, con inserti Dreamlux che intrecciano la fibra ottica per produrre riflessi davvero originali e hi-tech.