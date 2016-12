Biciclette BMW, ecco la Collection 2016

Piacere di guida, come su una moto BMW o una vettura della Casa bavarese. Sono le biciclette BMW, le nuove della collezione 2016 , riviste in molti particolari estetici e tecnici e con ruote maggiorate da 28 pollici . Arrivano da questo mese in tutte le concessionarie italiane della Casa. Insomma, anche in bici, l’esperienza di guida BMW deve rispettare certe condizioni di piacere e divertimento. Per grandi e piccini.

La gamma di biciclette BMW si avvale di una tipica geometria del telaio, realizzato in alluminio leggero, e del caratteristico “Bullneck”, la parte terminale anteriore del telaio superiore. Il modello base è la BMW Cruise Bike, disponibile nei due colori Mineral White oppure Aqua Pearl Blue. La bici è disponibile in tre taglie ‒ S, M e L ‒ per rispettare le differenti altezze dei ciclisti. Un elegante colore nero opaco con cerchi e dettagli rossi a contrasto contraddistingue invece la Cruise M Bike, la sportiva della gamma, che ha elementi in carbonio come il distanziatore e il supporto della sella. Per i più piccoli è poi a disposizione la Cruise Bike Junior, con telaio nero opaco o bianco lucido e una robustezza maggiore che per gli impavidi bambini non guasta. Le bici sono proposte con catarifrangenti e cambio Shimano a 6 velocità.