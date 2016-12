16 febbraio 2016 Berline ibride, ecco la BMW 330e Ricarica delle batterie in poco più di due ore

BMW aggiunge un nuovo tassello alla gloriosa storia della Serie 3, il suo modello più venduto al mondo. Con la versione 330e, la berlina tedesca entra nel segmento delle ibride plug-in, cioè con due motori ‒ termico a benzina ed elettrico ‒ che lavorano in simbiosi. Le batterie sono ricaricabili con prese di corrente ordinaria in circa tre ore, ma con i Wallbox forniti da BMW lʼoperazione si compie in 2 ore e 12 minuti.

Una berlina di classe, sportiva e "dual purpose". Nel senso che può essere sfruttata bene come elegante ed efficiente vettura cittadina: in questo caso, infatti, la BMW 330e garantisce 40 km a emissioni zero alla velocità massima di 120 km/h, una percorrenza sufficiente ai brevi spostamenti che si svolgono nellʼarco di una giornata. Ma volendo, la berlina ibrida tedesca può fare molto di più: il sistema ibrido, infatti, sfrutta la tecnologia BMW TwinPower Turbo (biturbo), e nel caso specifico il 4 cilindri 2.0 da 184 CV, e vi abbina un motore elettrico da 65 kW (allʼincirca 90 CV), che di suo aggiunge 100 Nm di coppia e permette così una coppia elevatissima di 420 Nm fin dai regimi più bassi.

La conseguenza è che la BMW 330e riesce in accelerazioni da brivido ‒ da 0 a 100 in 6 secondi ‒ e prestazioni che non perdono nulla rispetto a quelle cui BMW ci ha abituati con le motorizzazioni tradizionali. La velocità massima è omologata a 225 orari. In più ci sono i consumi medi di due litri di benzina per fare 100 km nel ciclo combinato e le emissioni di CO2 al di sotto dei 50 g/km. La trazione è posteriore e il cambio è lʼautomatico Steptronic a 8 rapporti. Il guidatore può impostare varie modalità di marcia: Sport, Comfort, Eco Pro, ma anche attraverso un tasto Toggle integrato nella consolle centrale, che prevede tre differenti tarature in modalità elettrica: Auto eDrive, Max eDrive e Save Battery.