Bentley Suite con vista sul Bosforo

10:00 - La casa? La voglio come una Bentley Continental GT! E, cosa ancora più inverosimile, tutti possono abitarla. Perché lʼarredo ispirato alla fascinosa supercar inglese si trova negli alberghi della catena St. Regis Hotels & Resorts. A Istanbul è stata appena inaugurata la prima Bentley Suite europea al The St. Regis della megalopoli turca.

Tutto ebbe inizio al St. Regis di New York, dove fu arredata la prima suite ispirata alla Bentley. Ambienti di lusso, finiture fatte a mano e un “salotto” che calcava nello stile lʼabitacolo della Continental GT, con tanto di divano in pelle nello stesso rivestimento della coupé e due vani frigo per avere sempre a disposizione una bottiglia di champagne. Oppure le coppe di cristallo che escono dai vani della testiera del letto come dallo schienale del sedile posteriore. Insomma un unicum, di originalità e lusso, anche perché i motivi degli arredi seguono il design dellʼabitacolo della Bentley, e ogni particolare ha la sua attenta citazione.