Bentley Mulsanne Speed, lusso e sportività

08:00 - Ci sono prodotti che non risentono della crisi, perché la loro clientela non è affetta più di tanto dalle ambasce quotidiane. Sono i prodotti di lusso, e le auto di lusso, che ancora fanno a gara a chi propone di più: esclusività, dettagli, accessori. È il caso di Bentley ‒ brand peraltro in grande spolvero ‒ che ha svelato il suo ultimo gioiello: la limousine Mulsanne Speed. Unʼammiraglia berlina favolosa per dotazioni e charme, ma anche molto dinamica.

Partiamo proprio dallʼinarrestabile motore, un V8 biturbo da 6.750 cc, capace di sviluppare 537 CV di potenza e far raggiungere a questa berlinona i 305 km/h di velocità! Ma il vero valore aggiunto sta nella coppia massima: 1.100 Nm già a 1.750 giri! Uno sproposito, che consente allʼammiraglia inglese di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, come in casa Bentley riesce solo alla coupé Continental. In effetti lʼassetto della Mulsanne Speed è tarato in senso sportivo, con gli ingegneri britannici (e tedeschi, Bentley è infatti parte del gruppo Volkswagen) che hanno predisposto una modalità di guida “S” per sostenere le prestazioni della vettura, mantenendo il regime motore sopra i 2.000 giri/minuto e adattando di conseguenza lo sterzo, il cambio e le sospensioni pneumatiche.

Accanto alla inedita sportività, Bentley Mulsanne Speed pone lʼeccezionalità dei suoi contenuti di stile. Lʼabitacolo è il classico salotto viaggiante, con materiali pregiati ‒ pellami e legni ‒ di fattura artigianale e “cuciti” manualmente. I clienti possono scegliere tra 24 diversi colori dei rivestimenti in pelle e 10 radiche di legno. Classicità sì, ma la tecnologia non è stata tenuta fuori dal discorso, così lʼammiraglia Bentley dispone di un hard disk da 60 GB,un router wi-fi, lʼimpianto audio Naim for Bentley da 2.200 Watt, due schermi da 8 pollici e cuffie Bluetooth per i passeggeri posteriori. E ancora spazi ad hoc per utilizzare smartphone e tablet, tavolini per i sedili posteriori attivati elettronicamente, un piccolo frigo in vetro satinato, e per chi volesse ci sono anche i flûte in cristallo per lo champagne.